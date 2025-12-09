"ده انت بارد وبجح".. تعليق ناري من شوبير حول احتفال المثليين في مباراة

جدد مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اعتراضه على ما تردد بشأن تخصيص مباراة منتخب بلاده أمام مصر في كأس العالم 2026 لفعالية تحمل طابع دعم للمثليين، مؤكدًا أن الجانب المصري بدوره قدّم احتجاجًا مماثلًا.

وتضم المجموعة السابعة في مونديال 2026 كلًا من مصر وإيران ونيوزيلندا وبلجيكا.

وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن اتحادي كرة القدم في مصر وإيران اتفقا على تقديم اعتراض مشترك على تعيين مواجهتهما ضمن فعاليات تُنظَّم لدعم المثليين.

ونقلت الصحيفة عن مهدي تاج في تصريحاته للتلفزيون الرسمي الإيراني قوله: «احتججنا نحن ومصر على هذا القرار.. إنه قرار غير منطقي ويبدو منحازًا لمجموعة بعينها، وسنعمل على معالجة هذا الأمر دون شك».

وأضافت ماركا أن اللجنة المحلية المنظمة للبطولة كانت قد حددت المباراة التي ستقام على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل ضمن فعاليات دعم المثليين قبل إجراء القرعة، التي أسفرت لاحقًا عن مواجهة منتخبي مصر وإيران.

وأكدت الصحيفة أن اللجنة ما زالت متمسكة بإقامة الفعالية في اللقاء نفسه، رغم رفض المنتخبين المصري والإيراني لذلك.