إعلان

إيران تعلن الاتحاد مع مصر ضد المثليين في المونديال

كتب : محمد خيري

12:31 م 09/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احتفال المثليين بكأس العالم (1)
  • عرض 7 صورة
    احتفال المثليين بكأس العالم (1)_1
  • عرض 7 صورة
    كأس العالم 2026
  • عرض 7 صورة
    لقطات من قرعة كأس العالم 2026 (4)
  • عرض 7 صورة
    قرعة كأس العالم 2026
  • عرض 7 صورة
    قرعة كأس العالم للأندية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جدد مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اعتراضه على ما تردد بشأن تخصيص مباراة منتخب بلاده أمام مصر في كأس العالم 2026 لفعالية تحمل طابع دعم للمثليين، مؤكدًا أن الجانب المصري بدوره قدّم احتجاجًا مماثلًا.

وتضم المجموعة السابعة في مونديال 2026 كلًا من مصر وإيران ونيوزيلندا وبلجيكا.

وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن اتحادي كرة القدم في مصر وإيران اتفقا على تقديم اعتراض مشترك على تعيين مواجهتهما ضمن فعاليات تُنظَّم لدعم المثليين.

ونقلت الصحيفة عن مهدي تاج في تصريحاته للتلفزيون الرسمي الإيراني قوله: «احتججنا نحن ومصر على هذا القرار.. إنه قرار غير منطقي ويبدو منحازًا لمجموعة بعينها، وسنعمل على معالجة هذا الأمر دون شك».

وأضافت ماركا أن اللجنة المحلية المنظمة للبطولة كانت قد حددت المباراة التي ستقام على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل ضمن فعاليات دعم المثليين قبل إجراء القرعة، التي أسفرت لاحقًا عن مواجهة منتخبي مصر وإيران.

وأكدت الصحيفة أن اللجنة ما زالت متمسكة بإقامة الفعالية في اللقاء نفسه، رغم رفض المنتخبين المصري والإيراني لذلك.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم مصر إيران كأس العالم 2026 احتفال المثليين في كأس العالم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة