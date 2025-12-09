150 لجنة بضرورة حضور 10 آلاف.. الزمالك يعلن شروط اكتمال العمومية

"ده انت بارد وبجح".. تعليق ناري من شوبير حول احتفال المثليين في مباراة

أكد اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن عدد أعضاء الجمعية العاملين بالنادي يبلغ 170,245 عضوًا، فيما يصل عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية إلى 126,530 عضوًا.

وأوضح موسى في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن النادي خصص 150 لجنة للتصويت، تعمل جميعها تحت إشراف كامل من وزارة الشباب والرياضة، لضمان سير عملية التسجيل في أجواء من الانضباط والشفافية.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن النصاب القانوني للجمعية العمومية يكتمل بحضور 10 آلاف عضو، وهو العدد الذي حددته لجنة الشباب والرياضة بمديرية الوزارة بعد تواجدها داخل النادي لمدة عشرة أيام متتالية، قامت خلالها بمراجعة وتنقية كشوفات العضوية للتحقق من أحقية المشاركين في التصويت.

وفي إطار التسهيلات التنظيمية، أعلن موسى تخصيص بوابتين لدخول وخروج الأعضاء بهدف تحقيق الانسيابية وتفادي التكدس، إلى جانب تخصيص فرق خاصة لخدمة ذوي الهمم لضمان حصولهم على الدعم الكامل أثناء عملية التصويت.