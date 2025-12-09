إعلان

150 لجنة بضرورة حضور 10 آلاف.. الزمالك يعلن شروط اكتمال العمومية

كتب : مصراوي

11:39 ص 09/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    فاعليات الجمعية العمومية لنادي الزمالك
  • عرض 12 صورة
    تجهيزات الزمالك في الجمعية العمومية 1
  • عرض 12 صورة
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (4)
  • عرض 12 صورة
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (2)
  • عرض 12 صورة
    تجهيزات الزمالك في الجمعية العمومية 5
  • عرض 12 صورة
    التصويت في الجمعية العمومية للزمالك
  • عرض 12 صورة
    مجلس الزمالك يصوت في اجتماع الجمعية العمومية (1)
  • عرض 12 صورة
    تجهيزات الزمالك في الجمعية العمومية 2
  • عرض 12 صورة
    تجهيزات الزمالك في الجمعية العمومية 3
  • عرض 12 صورة
    تجهيزات الزمالك في الجمعية العمومية 4
  • عرض 12 صورة
    تجهيزات الزمالك في الجمعية العمومية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد اللواء حسن موسى، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن عدد أعضاء الجمعية العاملين بالنادي يبلغ 170,245 عضوًا، فيما يصل عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في الجمعية العمومية إلى 126,530 عضوًا.

وأوضح موسى في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن النادي خصص 150 لجنة للتصويت، تعمل جميعها تحت إشراف كامل من وزارة الشباب والرياضة، لضمان سير عملية التسجيل في أجواء من الانضباط والشفافية.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن النصاب القانوني للجمعية العمومية يكتمل بحضور 10 آلاف عضو، وهو العدد الذي حددته لجنة الشباب والرياضة بمديرية الوزارة بعد تواجدها داخل النادي لمدة عشرة أيام متتالية، قامت خلالها بمراجعة وتنقية كشوفات العضوية للتحقق من أحقية المشاركين في التصويت.

وفي إطار التسهيلات التنظيمية، أعلن موسى تخصيص بوابتين لدخول وخروج الأعضاء بهدف تحقيق الانسيابية وتفادي التكدس، إلى جانب تخصيص فرق خاصة لخدمة ذوي الهمم لضمان حصولهم على الدعم الكامل أثناء عملية التصويت.

الجمعية العمومية لنادي الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسن موسى نادي الزمالك وزارة الشباب والرياضة الجمعية العمومية لنادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب
حالة الطقس.. تقلبات جوية حادة: أمطار وكرات ثلج وتحذير لهذه الفئة