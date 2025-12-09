شاهد مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن في كأس العرب

"ده انت بارد وبجح".. تعليق ناري من شوبير حول احتفال المثليين في مباراة

يخوض منتخب مصر مساء اليوم مواجهة حاسمة أمام المنتخب الأردني ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب المقامة في قطر، في مباراة يحتاج خلالها الفراعنة لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان العبور إلى الدور ربع النهائي.

موعد مباراة مصر والأردن

تنطلق المباراة في تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ملعب البيت بمدينة الخور، حيث يدخل المنتخب المصري اللقاء تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان بحثًا عن أول فوز له في النسخة الحالية للبطولة، بعد تعادلين متتاليين أمام الكويت والإمارات بنتيجة واحدة (1-1).

ويأمل الفراعنة في خطف بطاقة التأهل دون الدخول في حسابات معقدة، إذ يمنحهم الفوز بطاقة مباشرة إلى ربع النهائي، بينما قد يكفي التعادل حال انتهت مواجهة الإمارات والكويت بالتعادل أيضًا.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، فيما يتصدر المنتخب الأردني الترتيب بـ 6 نقاط ضامنًا التأهل بعد فوزه على الإمارات والكويت في أول جولتين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن

تُبث مباراة مصر والأردن مجانًا عبر مجموعة من القنوات المفتوحة، أبرزها:

MBC مصر 2 – تعليق: مدحت شلبي

بي إن سبورت المفتوحة – تعليق: علي سعيد الكعبي

الكأس 2

أبوظبي الرياضية 2

دبي الرياضية 2

الكويت الرياضية 2

الشارقة الرياضية 2

عُمان الرياضية

منصة شاشا