"الأهلي أتم الاتفاق مع اللاعب على كافة البنود الشخصية ولكن ينتظر حصوله على الجنسية الفلسطينية التي تعود لوالدته حتى تتم الصفقة بصورة نهائية ويُقيد كلاعب محلي".. مصدر مسؤول بالأهلي أوضح في تصريحات لموقع مصراوي تطورات ملف التعاقد مع بابلو الصباغ مهاجم سوون سيتي الكوري الجنوبي.

بابلو الصباغ وُلد في كولومبيا فحصل على جنسيتها بجانب الجنسية السورية التي تعود لأصول والده ولكنه بدأ مسيرته الكروية في البلد التي نشأ بها.

خاض اللاعب أول تجربة احترافية له خارج كولومبيا بالدوري البرتغالي في موسم 2018/19 بقميص نادي تونديلا ثم عاد مرة أخرى إلى بلاده قبل أن يخرج في موسم 20/21 لتجربة احترافية ثانية ولكن في الدوري الأرجنتيني من بوابة نادي إستوديانتس لا بلاتا ليواصل الموسم التالي بالدوري ذاته من بوابة نادي نيولز أولد بويز.

وخرج اللاعب صاحب الـ 28 عامًا مرة ثالثة على سبيل الإعارة ولكن هذه المرة لنادي أليانزا ليما البيروفي ثم انضم الموسم الماضي لنادي نادي سووون الكوري على سبيل الإعارة قبل أن يتم شراء تعاقده بصورة نهائية.

وهي الرحلة التي شارك بها بـ 218 مباراة سجل خلالها 65 هدفًا وصنع 15 لزملائه، فيما حصل على 43 بطاقة صفراء وواحدة حمراء.

وارتدى اللاعب قميص ناديه الكوري خلال الموسم الماضي 2024/25 بـ 36 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع هدفين وحصل على 7 بطاقات صفراء خلال 2746 دقيقة لعب.

إحصائيات بابلو الصباغ مع منتخب سوريا

ولم يقابل مسيرة اللاعب أي تمثيل لمنتخب كولومبيا حتى استدعاه المدير الفني الأرجنتيني لمنتخب سوريا هيكتور كوبر في مايو 2024 ليرتدي قميص بلاده بـ 10 مباريات سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفًا خلال 646 دقيقة لعب، حسبما أورد موقع ترانسفير ماركت.

