أول تعليق من يزن النعيمات على مفاوضات الأهلي

حدث لأول مرة في معسكر منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا 2025

قال أكرم توفيق، لاعب منتخب مصر الثاني، إنهم يشعرون بالحزن خلال معسكرهم في كأس العرب بسبب غضب الجماهير من نتائجهم.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس العرب

منتخب مصر يمتلك في رصيده نقطتين يحتل بهما المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته بفارق 4 نقاط عن منتخب الأردن المتصدر، وبفارق نقطة عن منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث ومثلها عن منتخب الكويت متذيل الترتيب.

وأشار أكرم توفيق في تصريحات لقناة أون سبورت 1 مساء أمس الإثنين، إلى أنهم يعانون من عدم التوفيق إذ قدموا مستويات جيدة ولكن لم يحالفهم الفوز.

وأضاف لاعب منتخب مصر الثاني:"هناك مباريات ليست بالكلام ولكن (نشيل قلبنا ونركنه على جمب) لنقاتل ونفوز.. وسنعمل على تحقيق الفوز حتى ولو لم نكن الأفضل خلال اللقاء المهم الفوز لإسعاد الجماهير".

وأتم أكرم توفيق تصريحاته بالتشديد على أنه مستعد للتواجد في أي مركز يحتاجه المدير الفني للمنتخب إذ سيقدم كل جهده في أي مكان:"نتمنى إسعاد الجماهير وسنقاتل لأجلهم".

موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب

منتخب مصر الثاني يستعد لمواجهة نظيره منتخب الأردن عند الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العرب.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من يزن النعيمات على مفاوضات الأهلي

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الثاني والأردن في كأس العرب