تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبي السعودية والمغرب، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025، في صراع قد يحسم ملامح التأهل عن المجموعة الثانية.

وضمن المنتخب السعودي بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي مبكرًا، بعدما حقق انتصارين متتاليين أمام عمان وجزر القمر، ليجمع 6 نقاط ويحصد العلامة الكاملة قبل الجولة الختامية.

في المقابل، يدخل المنتخب المغربي اللقاء بحثًا عن تأمين البطاقة الثانية، بعد أن جمع 4 نقاط من الفوز على جزر القمر والتعادل مع عمان، بينما لا يزال المنتخب العماني يطارد الفرصة الأخيرة رغم امتلاكه نقطة واحدة فقط.

موعد مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب 2025

تقام المباراة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، في المواعيد التالية:

7 مساءً بتوقيت القاهرة

8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

6 مساءً بتوقيت الرباط

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمغرب

تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، كما تُذاع مباريات البطولة على قنوات:

الكأس الرياضية

دبي الرياضية

أبوظبي الرياضية

الكويت الرياضية