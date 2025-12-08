"بالاتفاق مع المستثمر".. الغندور يثير الجدل بشأن ما يحدث مع محمد صلاح

أثار الإعلامي خالد الغندور جدلاً واسعاً بعد أن كشف عن تطورات جديدة في الأزمة القائمة بين محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والمدرب أرني سلوت.

وكتب الغندور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من الواضح أن هناك اتفاق بين المدرب والمستثمر صاحب النادي لمحاولة التخلص من صلاح وراتب صلاح ومحاولة بيعه لنادي سعودي".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من حديث صلاح عن شعوره بأنه «طُرِح تحت الحافلة» بسبب جلوسه على دكة البدلاء لعدة مباريات متتالية، وهو ما أثار استياء كبيرًا بين جماهير ليفربول وأثار جدلاً حول مستقبله مع الفريق.

وفي أحدث المستجدات، تشير بعض التقارير إلى أن إدارة ليفربول ناقشت جدياً إمكانية استبعاد صلاح من قائمة مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، كأول إجراء بعد تصريحات اللاعب، في حين يدرس النادي في الوقت ذاته خيارات رحيله أو بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.