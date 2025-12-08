5 صور ترصد احتفال جمال حمزة بعيد ميلاده رفقة زوجته

بعد التقدم بشكوى لفيفا.. ماذا قدم عبدالحميد معالي مع الزمالك؟

احتفلت جهاد عرابي زوجة نجم الزمالك السابق جمال حمزة بعيد ميلاده بنشر جانب من احتفالهما به.

ونشرت جهاد عرابي عبر حسابها بمنصة انستجرام مساء الأحد صور ومقطع فيديو للاحتفال بعيد ميلاد جمال حمزة.

ويأتي الاحتفال بعد أيام قليلة من موعد إذ وُلد جمال حمزة يوم 5 ديسمبر 1981.

وتعد جهاد عرابي من الوجوه المألوفة والمعروفة لمحبي ومتابعي الكرة المصرية ليس فقط لكونها زوجة لنجم كبيرة من نجوم الكرة المصرية لكن لعملها في المجال الرياضي أيضًا.

وأقيم حفل زفاف جمال حمزة وجهاد عرابي، في مارس من عام 2022، بحضور عدد من نجوم ومشاهير الرياضة المصرية.

