5 صور ترصد احتفال جمال حمزة بعيد ميلاده رفقة زوجته

كتب : مصراوي

06:50 ص 08/12/2025
    عيد ميلاد جمال حمزة
    جمال حمزة وزوجته
    عيد ميلاد جمال حمزة
    عيد ميلاد جمال حمزة

احتفلت جهاد عرابي زوجة نجم الزمالك السابق جمال حمزة بعيد ميلاده بنشر جانب من احتفالهما به.

ونشرت جهاد عرابي عبر حسابها بمنصة انستجرام مساء الأحد صور ومقطع فيديو للاحتفال بعيد ميلاد جمال حمزة.

ويأتي الاحتفال بعد أيام قليلة من موعد إذ وُلد جمال حمزة يوم 5 ديسمبر 1981.

وتعد جهاد عرابي من الوجوه المألوفة والمعروفة لمحبي ومتابعي الكرة المصرية ليس فقط لكونها زوجة لنجم كبيرة من نجوم الكرة المصرية لكن لعملها في المجال الرياضي أيضًا.

وأقيم حفل زفاف جمال حمزة وجهاد عرابي، في مارس من عام 2022، بحضور عدد من نجوم ومشاهير الرياضة المصرية.

