"عنصرية".. ميدو يهاجم إدارة ليفربول بعد أزمة محمد صلاح

شن الإعلامي المصري أحمد حسام ميدو هجوما لاذعا على إدارة نادي ليفربول، منتقدا ما وصفه بـ"العنصرية" في أسلوب تعاملها مع النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف الفريق الإنجليزي.

وقال ميدو خلال ظهوره في استوديو منصة "شاشا": "هناك عنصرية في التعامل، ولو كان محمد صلاح إنجليزيا لما حظي بهذه المعاملة من ليفربول".

واختتم: "صلاح أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد غير تاريخ النادي في إنجلترا، بينما أرى أن سلوت مدرب جبان، وصلاح حمل الفريق على كتفيه لمدة ثمانية مواسم، عليه أن يرحل عن ليفربول".

