إعلان

"عنصرية".. ميدو يهاجم إدارة ليفربول بعد أزمة محمد صلاح

كتب : محمد القرش

09:52 ص 08/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (12)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شن الإعلامي المصري أحمد حسام ميدو هجوما لاذعا على إدارة نادي ليفربول، منتقدا ما وصفه بـ"العنصرية" في أسلوب تعاملها مع النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف الفريق الإنجليزي.

وقال ميدو خلال ظهوره في استوديو منصة "شاشا": "هناك عنصرية في التعامل، ولو كان محمد صلاح إنجليزيا لما حظي بهذه المعاملة من ليفربول".

واختتم: "صلاح أسطورة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد غير تاريخ النادي في إنجلترا، بينما أرى أن سلوت مدرب جبان، وصلاح حمل الفريق على كتفيه لمدة ثمانية مواسم، عليه أن يرحل عن ليفربول".

اقرأ أيضًا:

هل يكون خليفة وسام؟.. من هو يزن النعيمات هدف الأهلي الأول؟

شجار عنيف وتبادل لكمات بين مدربين ولاعبين في الدوري الإنجليزي.. ماذا حدث؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح صلاح أزمة صلاح ليفربول ميدو أحمد حسام ميدو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حمزة نمرة: فخور بمصريتي وأتمنى كل الخير للسعودية.. وتركي آل الشيخ يعلق
وزير الرياضة: واقعة وفاة السباح يوسف كشفت إهمالاً إجرائياً رغم توافر الكود الطبي
هل تقدم مستثمر لشراء الأرض؟.. وزير الإسكان يكشف السبب وراء سحب أرض الزمالك