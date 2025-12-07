"شيء مخجل وجمهور الزمالك أكثر ما يحزني".. وكيل بنتايج يكشف تفاصيل فسخ العقد
كتب : محمد خيري
كشف مسعد يوسف، وكيل أعمال المغربي محمود بنتايج، لاعب فريق الزمالك، حقيقة فسخ تعاقد اللاعب مع النادي.
وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "عقد محمود تم إلغاؤه بالأمس بسبب سبب واضح وصريح، واللاعب لم يتقاضَ راتبه منذ 3 أشهر ونصف".
وأضاف: "لم أحصل على مستحقاتي من نادي الزمالك، ولم أتقاضَ نسبة الـ50٪ من قيمة انتقال اللاعب من سانت إيتيان إلى الزمالك".
وتابع: "أرسلنا خطابًا رسميًا، والفيفا سيتدخل في الموضوع، وجرّبت كل الطرق الممكنة، لكن للأسف هناك من لم يحترمنا أبدًا".
واختتم وكيل اللاعب: "أكثر ما يحزنني هو جمهور الزمالك، جمهور كبير ويستحق أفضل من ذلك، لكن للأسف النادي في هذه المرحلة يديره أشخاص بهذا الشكل، وهذا شيء مخجل".