كشف مسعد يوسف، وكيل أعمال المغربي محمود بنتايج، لاعب فريق الزمالك، حقيقة فسخ تعاقد اللاعب مع النادي.

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "عقد محمود تم إلغاؤه بالأمس بسبب سبب واضح وصريح، واللاعب لم يتقاضَ راتبه منذ 3 أشهر ونصف".

وأضاف: "لم أحصل على مستحقاتي من نادي الزمالك، ولم أتقاضَ نسبة الـ50٪ من قيمة انتقال اللاعب من سانت إيتيان إلى الزمالك".

وتابع: "أرسلنا خطابًا رسميًا، والفيفا سيتدخل في الموضوع، وجرّبت كل الطرق الممكنة، لكن للأسف هناك من لم يحترمنا أبدًا".

واختتم وكيل اللاعب: "أكثر ما يحزنني هو جمهور الزمالك، جمهور كبير ويستحق أفضل من ذلك، لكن للأسف النادي في هذه المرحلة يديره أشخاص بهذا الشكل، وهذا شيء مخجل".