علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على استبعاد الهولندي آرني سلوت للنجم الدولي محمد صلاح من مواجهة ليدز يونايتد والتى جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعليق ناري من شوبير على جلوس محمد صلاح احتياطيا في مباراة ليفربول

وكتب شوبير عبر حسابه على منصة "إكس": "المشكلة مش في صلاح يا عم سلوت، قعدته دكة وملعبش ولا دقيقة إيه حصل؟!".

وأضاف: "برضه بتفقد نقاط لأن أخطاءك كما هي بدون تغيير وبتتكرر في كل مباراة، من 6 مباريات خسرت منهم 5!!، أنت خسران 22 نقطة في آخر 10 مباريات! كانت المشكلة في صلاح برضه؟!".

وتابع حديثه: "مش منطقي لما تحط أحد أساطير ليفربول عبر تاريخه على الدكة حتى ولو كان بيمر بفترة صعبة، لأن بديله مش أفضل أبداً، ولكن مفيش عاقل يحط لاعب بحجم صلاح على الدكة جنبه!".