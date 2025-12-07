إعلان

"مصنوع".. تعليق صادم لعمرو جمال عن مصطفى محمد

كتب : مصراوي

01:30 ص 07/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 11 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 11 صورة
    إصابة مصطفى محمد خلال مباراة نانت وباريس
  • عرض 11 صورة
    إصابة مصطفى محمد خلال مباراة نانت وباريس
  • عرض 11 صورة
    إصابة مصطفى محمد خلال مباراة نانت وباريس
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن في إعلان جديد (2)
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن في إعلان جديد (4)
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن في إعلان جديد (6)
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن في إعلان جديد (1)
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن في إعلان جديد (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- نهى خورشيد:

قال عمرو جمال، لاعب حرس الحدود الحالي، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أكثر موهبة من مصطفى محمد لاعب نيس الفرنسي.

وأضاف: أما مهاجم الأهلي عماد متعب لدية موهبة كبيرة، مضيفا: "صلاح محسن ملاعب مصنوع مثل مصطفى محمد الذي يمتلك رغم ذلك إمكانيات رائعة".

وأوضح، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لم يقلل من مصطفى محمد في تصريحاته، لافتًا إلى أن المنتخب سيعاني لفترة طويلة من عدم وجود مهاجم عالمي قوي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى محمد حسام حسن عماد متعب الأهلي عمرو جمال منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الاتصالات يزف بشرى للمواطنين: لن تحتاج لمستندات ورقية عند تجديد رخصتك
مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025