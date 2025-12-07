"ربما وجهة نظر أخرى".. أول رد رسمي من الزمالك على فسخ عقد بنتايج

كتب- نهى خورشيد:

قال عمرو جمال، لاعب حرس الحدود الحالي، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أكثر موهبة من مصطفى محمد لاعب نيس الفرنسي.

وأضاف: أما مهاجم الأهلي عماد متعب لدية موهبة كبيرة، مضيفا: "صلاح محسن ملاعب مصنوع مثل مصطفى محمد الذي يمتلك رغم ذلك إمكانيات رائعة".

وأوضح، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لم يقلل من مصطفى محمد في تصريحاته، لافتًا إلى أن المنتخب سيعاني لفترة طويلة من عدم وجود مهاجم عالمي قوي.