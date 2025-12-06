"كالعروس".. منى زكي بفستان أبيض في العرض الخاص لفيلم "الست"

تصوير - أحمد مسعد

خطفت النجمة منى زكي الأنظار على السجادة الحمراء عقب وصولها العرض الخاص لفيلم "الست"، الذي يقام في إحدى السينمات بمنطقة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر.

وظهرت منى زكي بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستان أبيض أنيق وطويل، بصحبة زوجها الفنان أحمد حلمي، وحرصا على التقاط الصور التذكارية.

وشهد العرض الخاص حضور نجوم وصناع الفيلم، أبرزهم محمد فراج، منى زكي وأحمد حلمي، السيناريست تامر حبيب، صدقي صخر، أحمد خالد صالح، سيد رجب، داليا شوقي، السيناريست أحمد مراد، كنزي مدبولي، هبة عبدالعزيز، تامر نبيل.

وتجسد دور أم كلثوم النجمة منى زكي، في فيلم الست، بمشاركة كوكبة لامعة من الفنانين، منهم عمرو سعد، أحمد حلمي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

