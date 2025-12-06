إعلان

"كالعروس".. منى زكي بفستان أبيض في العرض الخاص لفيلم "الست"

كتب : معتز عباس

10:05 م 06/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    وصول منى زكي واحمد حلمي عرض فيلم الست (2)
  • عرض 8 صورة
    صورة تذكارية تجمع منى زكي واحمد حلمي (1)
  • عرض 8 صورة
    سيد رجب وصلة هزار مع احمد حلمي ومنى زكي (2)
  • عرض 8 صورة
    سيد رجب وصلة هزار مع احمد حلمي ومنى زكي (1)
  • عرض 8 صورة
    اطلالة انيقة لمنى زكي في العرض الخاص لفيلم الست (2)
  • عرض 8 صورة
    اطلالة انيقة لمنى زكي في العرض الخاص لفيلم الست (1)
  • عرض 8 صورة
    سيد رجب وصلة هزار مع احمد حلمي ومنى زكي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير - أحمد مسعد

خطفت النجمة منى زكي الأنظار على السجادة الحمراء عقب وصولها العرض الخاص لفيلم "الست"، الذي يقام في إحدى السينمات بمنطقة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر.

وظهرت منى زكي بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية فستان أبيض أنيق وطويل، بصحبة زوجها الفنان أحمد حلمي، وحرصا على التقاط الصور التذكارية.

وشهد العرض الخاص حضور نجوم وصناع الفيلم، أبرزهم محمد فراج، منى زكي وأحمد حلمي، السيناريست تامر حبيب، صدقي صخر، أحمد خالد صالح، سيد رجب، داليا شوقي، السيناريست أحمد مراد، كنزي مدبولي، هبة عبدالعزيز، تامر نبيل.

وتجسد دور أم كلثوم النجمة منى زكي، في فيلم الست، بمشاركة كوكبة لامعة من الفنانين، منهم عمرو سعد، أحمد حلمي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

اقرأ أيضا:

رامز جلال: "لو غنيت فيه ناس كتير هتقعد في البيت" (فيديو)

من أعماله "الدالي" و"الباطنية"..وفاة الفنان سعيد مختار

منى زكي فيلم الست الشيخ زايد إطلالة منى زكي أحمد حلمي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الاتصالات يزف بشرى للمواطنين: لن تحتاج لمستندات ورقية عند تجديد رخصتك
مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026
تعيينات جديدة بـ"الكهرباء".. نوعية وشروط الوظائف المطلوبة 2025