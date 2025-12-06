إعلان

حقيقة العروض القطرية لحامد حمدان لاعب بتروجت

كتب : مصراوي

11:52 م 06/12/2025
كشف الإعلامي خالد الغندور عن احتمالية تلقى حامد حمدان لاعب منتخب فلسطين ونادي بتروجيت، عرضاً ضخماً خلال الأيام المقبلة من أحد أندية الدوري القطري.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن حمدان يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مشاركته في بطولة كأس العرب حتى الآن.

وأشار إلى أن نادي بتروجت لم يستلم أي عروض رسمية حتى اللحظة، لكنه أكد أن الأمور قد تتغير قريباً مع وصول عرض ضخم من أحد أندية الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية للحصول على خدمات اللاعب

