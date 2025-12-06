كشف الإعلامي خالد الغندور عن احتمالية تلقى حامد حمدان لاعب منتخب فلسطين ونادي بتروجيت، عرضاً ضخماً خلال الأيام المقبلة من أحد أندية الدوري القطري.

حقيقة العروض القطرية لحامد حمدان لاعب بتروجت

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن حمدان يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مشاركته في بطولة كأس العرب حتى الآن.

وأشار إلى أن نادي بتروجت لم يستلم أي عروض رسمية حتى اللحظة، لكنه أكد أن الأمور قد تتغير قريباً مع وصول عرض ضخم من أحد أندية الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية للحصول على خدمات اللاعب