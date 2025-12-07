إعلان

"كنت على وشك".. عمرو جمال يكشف سبب رفضه اللعب للزمالك

كتب : نهي خورشيد

12:16 ص 07/12/2025
كشف عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي، سبب رفضه الانتقال إلى نادي الزمالك أثناء فترة لعبه مع القلعة الحمراء.

وقال جمال في تصريحات تلفزيونية: "رفضت عروض الزمالك لأني أهلاوي، كانت هناك فترة تفاوض فيها النادي بشكل جدي، لكني رفضت العرض".

وأضاف: "بعد إصابتي بالرباط الصليبي، كنت سأنتقل للزمالك بعد رحيلي عن الأهلي، لولا إيقاف قيد النادي، وأي لاعب في العالم يتمنى اللعب لأندية مثل الأهلي أو الزمالك".

وتابع: "الزمالك بالنسبة لي هو الخيار الثاني بعد الأهلي، لكن اللعب للقطبين له مذاق خاص بسبب الشعبية الكبيرة، البطولات، وأجواء المنافسة المميزة بينهما".

