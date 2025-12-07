كواليس مفأجاة في تعاقد الزمالك مع جون إدوارد.. نجم الأهلي يكشف التفاصيل

كشف عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي، سبب رفضه الانتقال إلى نادي الزمالك أثناء فترة لعبه مع القلعة الحمراء.

وقال جمال في تصريحات تلفزيونية: "رفضت عروض الزمالك لأني أهلاوي، كانت هناك فترة تفاوض فيها النادي بشكل جدي، لكني رفضت العرض".

وأضاف: "بعد إصابتي بالرباط الصليبي، كنت سأنتقل للزمالك بعد رحيلي عن الأهلي، لولا إيقاف قيد النادي، وأي لاعب في العالم يتمنى اللعب لأندية مثل الأهلي أو الزمالك".

وتابع: "الزمالك بالنسبة لي هو الخيار الثاني بعد الأهلي، لكن اللعب للقطبين له مذاق خاص بسبب الشعبية الكبيرة، البطولات، وأجواء المنافسة المميزة بينهما".