"كنت على وشك".. عمرو جمال يكشف سبب رفضه اللعب للزمالك
كتب : نهي خورشيد
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
كشف عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي، سبب رفضه الانتقال إلى نادي الزمالك أثناء فترة لعبه مع القلعة الحمراء.
وقال جمال في تصريحات تلفزيونية: "رفضت عروض الزمالك لأني أهلاوي، كانت هناك فترة تفاوض فيها النادي بشكل جدي، لكني رفضت العرض".
وأضاف: "بعد إصابتي بالرباط الصليبي، كنت سأنتقل للزمالك بعد رحيلي عن الأهلي، لولا إيقاف قيد النادي، وأي لاعب في العالم يتمنى اللعب لأندية مثل الأهلي أو الزمالك".
وتابع: "الزمالك بالنسبة لي هو الخيار الثاني بعد الأهلي، لكن اللعب للقطبين له مذاق خاص بسبب الشعبية الكبيرة، البطولات، وأجواء المنافسة المميزة بينهما".