"ربما وجهة نظر أخرى".. أول رد رسمي من الزمالك على فسخ عقد بنتايج

كتب : مصطفى الجريتلي

01:21 ص 07/12/2025
كشف هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة ما يتردد خلال الساعات الماضية عن فسخ المحترف المغربي بصفوفهم محمود بنتايج لتعاقده مع النادي.

وقال نصر في تصريحات لقناة الزمالك مساء أمس السبت إنهم لم يستقبلوا أي خطاب رسمي من اللاعب لفسخ تعاقده، ولكنه لم يحسم الأمر إذ أردف:"ولكن يمكن أن يكون لدى محاميه أو وكيله وجهة نظر آخرى".

وأتم نائب رئيس نادي الزمالك تصريحاته بخصوص بنتايج بالتشديد على أنهم تأكدوا من حصول اللاعب على قرابة نصف مستحقاته الأخيرة، مشيرًا إلى أنهم سيحلون المشكلة قريبًا.

وكان الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، قد ذكر عبر حسابه بمنصة إكس "إكس" يوم أمس: "رسميًا.. بنتايج يفسخ عقده من طرف واحد مع نادي الزمالك".

إحصائيات بنتايج مع الزمالك

الظهير الأيسر المغربي الدولي شارك بقميص الزمالك خلال الموسم الجاري بـ 13 مباراة صنع خلالها هدفين بواقع 959 دقيقة لعب.

الزمالك كان قد تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 26 عامًا على سبيل الإعارة قادمًا من سانت إتيان الفرنسي بالانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 سبيل الإعارة قبل أن يتم شراء عقده بصورة نهائية.

