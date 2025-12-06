كشف هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تردد بشأن تقديم مجلس القلعة البيضاء لاستقالة جماعية بسبب الأزمات الأخيرة التي يعاني منها النادي.

وقال شكري في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد أي نية لتقديم استقالة جماعية ولن نترك الزمالك في ظل هذه الظروف".

هاني شكري يكشف حقيقة استقالة مجلس إدارة الزمالك

وأضاف: "كل ما أثير حول الاستقالة الجماعية عار تماماً من الصحة، لكن لو كان هناك شخص مستعد لحل أزمات النادي، سنتقدم بالاستقالة فوراً اليوم قبل غد".

وكشف عضو المجلس أن النادي كان يعاني من مديونيات كبيرة عند تسلمهم الإدارة، إذ بلغت نحو مليار ونصف المليار جنيه، مؤكداً أن المجلس قام بسداد 600 مليون جنيه منذ توليه المسؤولية.

وأشار شكري إلى أن جميع أعضاء المجلس قدموا تبرعات كبيرة للنادي، قائلاً: "لا يوجد شخص عاقل يمكنه التبرع بمبلغ 2.5 مليار جنيه لسداد الديون الحالية".