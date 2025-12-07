كشف عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي، كواليس تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك.

كواليس مفأجاة في تعاقد الزمالك مع جون إدوارد

وقال جمال في تصريحات تلفزيونية إن اختيار إدوارد كان قراراً جريئاً، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي كان يمر به النادي.

وأضاف: "محمد عادل رفض تولي منصب المدير الرياضي للزمالك في بداية الموسم بسبب صعوبة الأوضاع داخل النادي، بينما جون إدوارد قبل التحدي ووافق على المهمة".

وتابع: "أتمنى أن يقف مسؤولو الزمالك بجانبه ويدعمونه في مهمته لضمان نجاح المرحلة المقبلة للنادي".