كواليس مفأجاة في تعاقد الزمالك مع جون إدوارد.. نجم الأهلي يكشف التفاصيل

كتب : نهي خورشيد

12:11 ص 07/12/2025
    جون إدوارد وهشام نصر
    جون إدوارد وعمر جابر وعبدالرحمن إسماعيل
    جون إدوارد خلال مباراة الزمالك والمصري
    جون إدوارد خلال مباراة الزمالك والمصري
    جون إدوارد
    جون إدوارد وعبد الناصر محمد
    جون إدوارد ومدرب الزمالك
    جون إدوارد
    جون إدوارد (2)

كشف عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق وحرس الحدود الحالي، كواليس تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك.

كواليس مفأجاة في تعاقد الزمالك مع جون إدوارد

وقال جمال في تصريحات تلفزيونية إن اختيار إدوارد كان قراراً جريئاً، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي كان يمر به النادي.

وأضاف: "محمد عادل رفض تولي منصب المدير الرياضي للزمالك في بداية الموسم بسبب صعوبة الأوضاع داخل النادي، بينما جون إدوارد قبل التحدي ووافق على المهمة".

وتابع: "أتمنى أن يقف مسؤولو الزمالك بجانبه ويدعمونه في مهمته لضمان نجاح المرحلة المقبلة للنادي".

