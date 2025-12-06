ننشر أول صور للعروس القتيلة في المنوفية وتفاصيل اللحظات الأخيرة

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، حالة من الحزن، بعد وقوع جريمة مؤلمة راح ضحيتها الزوجة "كريمة.م" على يد زوجها "أيمن. ج" داخل منزلهما الكائن جوار مسجد النصر بوسط القرية، وذلك بعد مرور أربعة أشهر فقط على زفافهما.

وقال مصدر من أهالي القرية لـ "مصراويط، إن خطوبة الزوجين تمت في مارس الماضي، بينما حفل الزفاف في يوليو، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما لم يظهر عليها أي توتر خلال الشهور الماضية.

وأضاف المصدر، أن بعض الجيران سمعوا أصواتًا مرتفعة من داخل المنزل اليوم السبت، قبل أن يُكتشف وقوع الحادث، لتتدخل قوات الشرطة وتلقي القبض على الزوج، والتي قررت التحفظ عليه لاستكمال التحقيقات.

وجرى نقل جثمان الزوجة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وما إذا كانت هناك إصابات أخرى مصاحبة.

وتسود حالة من الصدمة الشديدة بين أهالي القرية الذين لم يتوقعوا أن تنتهي حياة العروس الشابة بهذه الطريقة المأساوية بعد أشهر قليلة من زواجها.

