خرج صلاح عن صمته، وتحدث لأول مرة عن جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول للمرة الثالثة على التوالي في مباراة تعادل الريدز مع ليدز يونايتد اليوم السبت.

صلاح يخرج عن صمته ويتحدث لأول مرة عن جلوسه على دكة بدلاء ليفربول

وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع "TV2" النرويجي: "أن أجلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة، أعتقد أنها المرة الثالثة التي أجلس فيها على مقاعد البدلاء،وهي المرة الأولى في مسيرتي".

وأضاف: "أشعر بخيبة أمل شديدة، لقد قدمت الكثير لهذا النادي، والجميع رأى ذلك في السنوات الأخيرة، وخاصة الموسم الماضي، لا أعرف لماذا أجلس على مقاعد البدلاء، أشعر وكأن النادي يتجاهلني، هذا ما أشعر به".

واختتم: "أعتقد أنه من الواضح جدا أن أحدهم سيلومني، لقد وعدني النادي بالكثير في الصيف، لكنني جلست على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، ولا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعودهم".

