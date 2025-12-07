إعلان

"شعار الزمالك".. 8 صور جديدة لزوجة محمد عواد

كتب : مصراوي

12:51 ص 07/12/2025
القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التقطتها داخل الاستديو.

زوجة محمد عواد أمام شعار نادي الزمالك

وظهرت حنين وهي في الاستديو أثناء تصوير حلقة برنامجها الإذاعي، ولاقت الصور تفاعلا واسعا من الجمهور لما تتمتع به من جمال وأناقة".

ويذكر أن حنين خالد تعمل مذيعة في راديو "صوت الزمالك"، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك في المباراة المقبلة نظيره إنبي، يوم الأحد الموافق 20 يناير المقبل، في أول مباراة له في الدوري بعد التوقف الدولي.

