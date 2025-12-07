بعد توقف عامين بسبب الحرب.. الفلسطينيون يضيئون شجرة الميلاد في بيت لحم

وكالات

أُضيئت اليوم السبت شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية، إيذانًا بعودة الاحتفالات بعد عامين من التوقف بسبب الحرب، وذلك بحضور عدد من رجال الدين والمسؤولين والدبلوماسيين والمواطنين والسياح.

وقال ماهر قنواتي، رئيس بلدية بيت لحم، في كلمة ألقاها قبل إضاءة الشجرة: "بعد سنوات صعبة عاشتها بيت لحم، بداية بجائحة أغلقت كل شيء، وتلتها حرب تهدد وجودنا على أرضنا الفلسطينية، نضيء اليوم شجرة عيد الميلاد المجيد"، وأضاف: "النور سينتصر رغم الجراح الكثيرة، وبيت لحم آمنة ستبقى مفتوحة لاستقبال الجميع".

وأكد قنواتي دعوته لزيارة المدينة بقوله: "زوروا بيت لحم، زوروا مهدها وتراثها وحضارتها، قفوا مع حجارتها الحية، تعالوا إلى الجذور في الميلاد، فزيارتكم دعم لنا وتُسهم في ثباتنا على أرضنا".

وخلال كلمته، قرأ قنواتي رسالة بعث بها البابا ليو الرابع عشر بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد، مشيرًا إلى أنها وصلت قبل أيام، وقال: "هي رسالة من قداسة البابا يحمل فيها في قلبه وصلاته مدينة بيت لحم وجميع أبنائها مسيحيين ومسلمين، ويصلي ويعمل من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة".

وأوضح أن البابا دعا في رسالته إلى عدم الاستسلام لليأس والإحباط، بل التمسك بالإيمان بالله وبالعناية الإلهية أملاً في تحقيق السلام المبني على العدل وقيم الكرامة الإنسانية، مضيفًا أن قداسته "يوجه كلمة محبة وتشجيع إلى أبناء بيت لحم، مهنئًا إياهم على حرصهم واحترامهم لقيم العيش معًا بسلام، ومؤكدًا قربه منهم بصلاته ومحبته ومساعيه من أجل العدل والسلام في فلسطين".

ومن جانبه، قال رمزي خوري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال الاحتفال: "نضيء شجرتنا هذا العام وقلوبنا مع أهلنا في غزة وأرواح شهدائنا الذين ارتقوا أطفالًا ونساءً وشيوخًا. نضيئها فيما تتعرض القدس والضفة الغربية لاعتداءات مستمرة محاولة لطمس هويتها"، وأضاف: "بيت لحم تبقى شامخة لتقول: لا حرب تطفئ نورنا، ولا حصار يغير إرادتنا، ولا احتلال يستطيع أن يسقط حقنا".

وأكد خوري أن إضاءة الشجرة في بيت لحم "ليست مجرد احتفال، بل إعلان عن وحدة شعبنا، وعن التقاء الكنائس والمؤسسات وكافة مكونات مجتمعنا في رسالة واحدة، حيث تمتزج أصوات الكنائس مع أصوات المساجد وتتلاقى الصلوات من أجل الحرية والاستقلال".

في ساحة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية، إيذانًا بعودة الاحتفالات بعد عامين من التوقف بسبب الحرب، وذلك بحضور عدد من رجال الدين والمسؤولين والدبلوماسيين والمواطنين والسياح.

وقال ماهر قنواتي، رئيس بلدية بيت لحم، في كلمة ألقاها قبل إضاءة الشجرة: "بعد سنوات صعبة عاشتها بيت لحم، بداية بجائحة أغلقت كل شيء، وتلتها حرب تهدد وجودنا على أرضنا الفلسطينية، نضيء اليوم شجرة عيد الميلاد المجيد"، وأضاف: "النور سينتصر رغم الجراح الكثيرة، وبيت لحم آمنة ستبقى مفتوحة لاستقبال الجميع".

وأكد قنواتي دعوته لزيارة المدينة بقوله: "زوروا بيت لحم، زوروا مهدها وتراثها وحضارتها، قفوا مع حجارتها الحية، تعالوا إلى الجذور في الميلاد، فزيارتكم دعم لنا وتُسهم في ثباتنا على أرضنا".

وخلال كلمته، قرأ قنواتي رسالة بعث بها البابا ليو الرابع عشر بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد، مشيرًا إلى أنها وصلت قبل أيام، وقال: "هي رسالة من قداسة البابا يحمل فيها في قلبه وصلاته مدينة بيت لحم وجميع أبنائها مسيحيين ومسلمين، ويصلي ويعمل من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وخاصة في غزة".

وأوضح أن البابا دعا في رسالته إلى عدم الاستسلام لليأس والإحباط، بل التمسك بالإيمان بالله وبالعناية الإلهية أملاً في تحقيق السلام المبني على العدل وقيم الكرامة الإنسانية، مضيفًا أن قداسته "يوجه كلمة محبة وتشجيع إلى أبناء بيت لحم، مهنئًا إياهم على حرصهم واحترامهم لقيم العيش معًا بسلام، ومؤكدًا قربه منهم بصلاته ومحبته ومساعيه من أجل العدل والسلام في فلسطين".

ومن جانبه، قال رمزي خوري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال الاحتفال: "نضيء شجرتنا هذا العام وقلوبنا مع أهلنا في غزة وأرواح شهدائنا الذين ارتقوا أطفالًا ونساءً وشيوخًا. نضيئها فيما تتعرض القدس والضفة الغربية لاعتداءات مستمرة محاولة لطمس هويتها"، وأضاف: "بيت لحم تبقى شامخة لتقول: لا حرب تطفئ نورنا، ولا حصار يغير إرادتنا، ولا احتلال يستطيع أن يسقط حقنا".

وأكد خوري أن إضاءة الشجرة في بيت لحم "ليست مجرد احتفال، بل إعلان عن وحدة شعبنا، وعن التقاء الكنائس والمؤسسات وكافة مكونات مجتمعنا في رسالة واحدة، حيث تمتزج أصوات الكنائس مع أصوات المساجد وتتلاقى الصلوات من أجل الحرية والاستقلال".