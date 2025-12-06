إعلان

أحمد سليمان يكشف عبر مصراوي موعد حفل زفاف ابنته ومحمود بنتايك

كتب- محمد خيري:

11:29 م 06/12/2025
علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على ما أثير خلال الساعات الماضية، حول زواج ابنته من لاعب الفارس الأبيض محمود بنتايك.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لمصراوي: "سيتم عقد قران ابنتي على لاعب نادي الزمالك ومنتخب المغرب محمود بنتايك، خلال شهر ديسمبر الجاري".

وأضاف: "سيتم عقد القران في حفل عائلي مع نهاية شهر ديسمبر الجاري 2025".

وكان خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، زواج بنتايك من ابنة عضو مجلس إدارة الزمالك أحمد سليمان. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بنتايك أحمد سليمان ابنة أحمد سليمان زواج بنتايك وابنة أحمد سليمان أخبار الزمالك

