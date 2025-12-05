بعد تهنئتها له.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة أكرم توفيق الثانية

12 عامًا في الزمالك وعام مع الأهلي.. حكاية أول عربي أفريقي يسجل في كأس

تحدث إسلام شقيق ووكيل حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مستجدات تجديد عقد اللاعب مع الأبيض.

وقال شقيق حسام عبد المجيد، في تصريحات خاصة لمصراوي: "حتى الآن لا يوجد أي جديد في ملف تجديد التعاقد، ولم تواصل معنا أي شخص من الزمالك".

وأضاف: "ولتجديد عقد حسام مع الزمالك، يجب أن يتضمن العقد بند واضح يضمن له الاحتراف الخارجي، في حالة وصول عرض".

واختتم وكيل حسام عبد المجيد: "عقد حسام ينتهي عام 2027، ولا صحة للأخبار المنتشرة، وكل ما يخص العروض التي يمتلكها اللاعب، ستكون في الوقت المناسب، حتى يكون الأمر واضحا للجميع".

اقرأ أيضًا:

مونديال 2026.. منتخب مصر بين حلم مجموعة سهلة وشبح "الموت"



لماذا يحضر دونالد ترامب قرعة كأس العالم 2026؟



