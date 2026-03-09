يزور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبرص حالياً للقاء نظيريه اليوناني والقبرصي في خطوة تهدف إلى إظهار "التضامن"، في أعقاب استهداف طائرة مسيّرة قاعدة جوية بريطانية في الطرف الجنوبي من الجزيرة.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي في مدينة بافوس: "الهجوم على قبرص، بمثابة هجوم على أوروبا".

وأضاف أن فرنسا سترسل فرقاطتين، في إطار المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي لحماية حركة الشحن في البحر الأحمر.

وقال: "نحن بصدد مهمة دفاعية بحتة، مهمة مرافقة السفن فقط، ويجب إعدادها بالتعاون مع دول أوروبية وغير أوروبية".