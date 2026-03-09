إعلان

بصلية صاروخية.. حزب الله يعلن استهداف قوة للجيش الإسرائيلي في وادي هونين

كتب : محمد أبو بكر

04:23 م 09/03/2026

جنوب لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن حزب الله، استهداف قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة وادي هونين مقابل بلدة مركبا الحدودية، بصلية صاروخية.

وقال الحزب، في بيان الاثنين، إن الاستهداف؛ جاء ردًا على ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي" الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، إضافة إلى ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف الحزب: استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 15:30 من عصر اليوم الإثنين 09/03/2026 قوة لجيش العدو الإسرائيلي في وادي هونين مقابل بلدة مركبا الحدودية بصلية صاروخيّة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج حزب الله لبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديو- مشهد مهيب لملايين المصلين ملتفين حول الكعبة.. كأنهم بنيان مرصوص
جنة الصائم

فيديو- مشهد مهيب لملايين المصلين ملتفين حول الكعبة.. كأنهم بنيان مرصوص
الشيخ أحمد خليل: الدعاء لفوز نادٍ كروي أمام الكعبة والدعاء على الحكام سوء
جنة الصائم

الشيخ أحمد خليل: الدعاء لفوز نادٍ كروي أمام الكعبة والدعاء على الحكام سوء
23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
رياضة عربية وعالمية

23 بطاقة حمراء.. نهائي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتحول إلى معركة برازيلية
عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
أخبار المحافظات

عطلوا كاميرات المراقبة.. تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات في الأقصر
بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة
دراما و تليفزيون

بعد نفي شائعة الغيبوبة.. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر في العناية المركزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة