لهو الأطفال يشعل خناقة بالشوم بين جيران "الحسينية" بنهار رمضان

كتب : رمضان يونس

04:31 م 09/03/2026

خناقة على لهو ا''فال

كتب ـ رمضان يونس:
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة والتعدى على سيدة بالضرب بعصا خشبية بالشرقية.

تلقى قسم شرطة الحسينية، 6 مارس الجارى بلاغًا من "ربة منزل "مصابة بكدمات"، تفيد بتضررها من "عامل"، لتعديه عليها بالضرب بعصا خشبية مُحدثاً إصابتها المنوه عنها لخلافات بينهما حول الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على مرتكب الواقعة مقيم بذات الدائرة، وبحوزته الأداة المستخدمة في التعدي، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

