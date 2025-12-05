كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، عن صفقة كانوا قريبون من ضمها للقلعة البيضاء.

وقال ميدو خلال ظهوره بمنصة ساشا الكويتية مساء الخميس إنه حين كان مسؤولاً عن قطاع كرة القدم والتعاقدات بالنادي كانوا قريبون للغاية من التعاقد مع النجم الأردني يزن النعيمات.

وأشار عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك إلى أنهم ذاكروا جيدًا يزن النعيمات إذ يتحرك بشكل مميز ويجيد اللعب في المساحات، مضيفًا:" كذلك يجيد اللعب في مركز الجناح ويؤدي الأدوار الدفاعية جيدًا بخلاف كونه هدافًا ويسجل بأشكال مختلفة".

وواصل ميدو ذكر مميزات يزن النعيمات بالتنويه إلى أن اللاعب صاحب الـ 26 عامًا يجيد تنفيذ الركلات الثابتة بشكل مميز أيضًا بجانب التسديد من خارج منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف بالرأس.

وأتم ميدو تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب تعرض لعدة إصابات خلال الفترة الماضية تسببت في بطء تطوره بعض الشيء.

إحصائيات يزن النعيمات في كأس العرب 2025

وقاد يزن النعيمات منتخب الأردن للفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره الإماراتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العرب قطر 2025 إذ سجل هدفًا وصنع آخر.

