محامي الجفالي يكشف حقيقة نية اللاعب لفسخ تعاقده وشكوى الزمالك

شهدت الساعات الماضية أنباء قوية عن رغبة بعض لاعبي الزمالك المحترفين لفسخ تعاقدهم مع النادي بسبب تأخر المستحقات المالية المتأخرة.

وأكد أنيس بن ميم، محامي اللاعب التونسي أحمد الجفالي، خلال ظهوره في برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر، أن اللاعب لم يتقدّم بأي شكوى لفسخ عقده مع نادي الزمالك.

وقال: "الجفالي معار في الوقت الحالي ووضعه التعاقدي كمعار لا يمنحه حق التقدّم بشكوى من الأساس".

وأشار بن ميم إلى أن هناك أطرافًا عديدة تتحدث باسم الجفالي دون وجه حق، مؤكدًا أنه الجهة الوحيدة المخوّلة بالحديث عن اللاعب، وأن أي مستحقات تتم المطالبة بها بشكل رسمي".

واختتم: " مستحقات الجفالي لدى الزمالك تبلغ 80 ألف دولار فقط واللاعب إعارته مستمرة حتى 30 يونيو، مع وجود بند يتيح إمكانية تفعيل الشراء في العقد".

