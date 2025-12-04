كشف الإعلامي إسلام صادق عن وجود أزمة حقيقية تهدد إقامة المباراة الودية بين المنتخب المصري ونظيره النيجيري والمقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة، ضمن استعدادات الفريقين لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

وأوضح صادق، في تصريحات تلفزيونية أن الأندية الأوروبية ترفض السماح للاعبيها الدوليين بالانضمام إلى منتخباتهم قبل منتصف ديسمبر، ما يجعل إقامة اللقاء مهددة بالإلغاء.

وأضاف أن هذا الموقف يشمل أبرز نجوم المنتخب المصري، وفي مقدمتهم محمد صلاح، المرتبط بمباراة مع ليفربول أمام برايتون في 13 ديسمبر، أي قبل 24 ساعة فقط من موعد ودية نيجيريا، إضافة إلى عمر مرموش الذي سيشارك مع مانشستر سيتي في مواجهة كريستال بالاس يوم 14 من الشهر نفسه.

وأشار صادق إلى أن الأزمة لا تخص المنتخب المصري وحده، إذ يعاني المنتخب النيجيري أيضاً من غياب لاعبيه المحترفين في أوروبا، وعلى رأسهم فيكتور أوسيمين لاعب جالاتا سراي التركي.

وأتم حديثه أنه في حال الإصرار على إقامة المباراة في موعدها، فسيضطر المنتخبان لخوضها دون العناصر المحترفة.