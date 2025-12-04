20 مليون جنيه.. وكيل حامد حمدان يكشف كواليس اقترابه من الزمالك

"صبغة باسم مرسي باظت وخناقة أبو جبل".. مواقف إبراهيم الصغير مع نجوم الدوري

لماذا حصل حامد حمدان على أعلى تقييم بين لاعبي فلسطين وتونس؟

"أتمنى العودة للأهلي".. أول تعليق من حسام البدري بعد التتويج بكأس ليبيا

يثير اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، حالة من الجدل في الوسط الرياضي المصري، بسبب ارتباطه بالانتقال المحتمل لأحد قطبي الكرة المصرية في يناير المقبل.

وينتهي تعاقد حامد حمدان مع نادي بتروجيت بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق مجانًا في يناير المقبل.

في هذا السياق، قال سمير الحاوي وكيل حامد حمدان خلال تصريحاته اليوم الخميس، لـ ملعب ON: كان هناك اتفاق لرحيل اللاعب في الصيف الماضي للزمالك مقابل 40 مليون جنيه وحال انتقاله في يناير سيكون مقابل 20 مليون جنيه".

وواصل: " هناك اتفاق مع إدارتي نادي بتروجيت والزمالك على انتقاله للقلعة البيضاء في يناير".

وأضاف سمير الحاوي: "ما يتردد عن رغبة الأهلي وبيراميدز في الحصول على خدمات حامد حمدان غير صحيح".

إقرأ أيضًا..

"بعد تعادل قطر".. جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب

أهداف مباراة منتخب فلسطين وتونس في كأس العرب (فيديو)