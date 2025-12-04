مباريات الأمس
20 مليون جنيه.. وكيل حامد حمدان يكشف كواليس اقترابه من الزمالك

كتب : محمد عبد الهادي

11:14 م 04/12/2025
  عرض 12 صورة
يثير اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، حالة من الجدل في الوسط الرياضي المصري، بسبب ارتباطه بالانتقال المحتمل لأحد قطبي الكرة المصرية في يناير المقبل.

وينتهي تعاقد حامد حمدان مع نادي بتروجيت بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق مجانًا في يناير المقبل.

في هذا السياق، قال سمير الحاوي وكيل حامد حمدان خلال تصريحاته اليوم الخميس، لـ ملعب ON: كان هناك اتفاق لرحيل اللاعب في الصيف الماضي للزمالك مقابل 40 مليون جنيه وحال انتقاله في يناير سيكون مقابل 20 مليون جنيه".

وواصل: " هناك اتفاق مع إدارتي نادي بتروجيت والزمالك على انتقاله للقلعة البيضاء في يناير".

وأضاف سمير الحاوي: "ما يتردد عن رغبة الأهلي وبيراميدز في الحصول على خدمات حامد حمدان غير صحيح".

أخبار

