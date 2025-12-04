7 صور لنور الشربيني من مشاركتها في بطولة هونج كونج للاسكواش

أول تعليق من والدة السباح يوسف محمد بعد وفاته

شاركت نور الشربيني بطلة الاسكواش المصرية، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور من مشاركتها في بطولة هونج كونج للاسكواش.

وتستعد الشربيني لملاقاة الأمريكية صابرينا صبحي اليوم الخميس 4 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة هونج كونج للاسكواش.

وتقام بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش، في هونج كونج خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 7 من الشهر ذاته.

وكانت الشربيني، ضمنت التأهل إلى هذا الدور من البطولة بعد الفوز على مواطنتها هنا رمضان، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.

وتبلغ الجوائز المادية لبطولة هونج كونج للاسكواش، إلى مبلغ مالي قدره 224 ألف دولار، هو ما يضع هذه البطولة في فئة البطولات الماسية في الاسكواش وهى البطولات الأعلى في الاسكواش.

