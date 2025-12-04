شهد الوسط الرياضي المصري خلال الساعات الماضية حادثًا مأساويًا بوفاة الطفل يوسف محمد، سبّاح نادي الزهور، بعد تعرضه للغرق أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 عامًا.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، القصة الكاملة لوفاة يوسف محمد كالتالي:

بدأت الواقعة خلال منافسات سباق 50 متر في البطولة المقامة داخل مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، حيث لاحظ المنظمون عدم خروج يوسف محمد من المياه عقب انتهاء السباق، لتتحول علامات الاستغراب إلى حالة من الذعر.

وأفاد شهود عيان أن اللاعب كان في الحارة رقم 7، وظل في قاع المسبح دون أن ينتبه إليه أحد، قبل أن يُكتشف وجوده بالصدفة مع بداية السباق التالي، وتم إخراجه بسرعة ونقله إلى المستشفى، إلا أنه كان قد تعرض لإغماء قوي وتوقف في عضلة القلب.

تم نقل يوسف في سيارة الاسعاف ودخل يوسف مستشفى دار الفؤاد وهو يعاني من توقف كامل بعضلة القلب وعدم القدرة على التنفس، حاول الأطباء إنعاشه لمدة 4 ساعات، توقّف خلالها القلب عدة مرات، قبل أن تفشل محاولات إنقاذه، ليفارق الحياة بعد إدخاله العناية المركزة.

وكشف التقرير الطبي أن الطفل وصل المستشفى بحالة حرجة للغاية نتيجة توقف عضلة القلب، ورغم تكرار محاولات الإنعاش لم تستجب حالته.

تعليق والدة يوسف علي

قالت والدة الطفل، فاتن إبراهيم، في مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد: "ابني نزل السباق وهو بخير، وذهب للاستاد قبل المنافسة بوقت كافٍ.. 20 حكم واقفين والإنقاذ على الجانبين، ومع ذلك محدش شافه".

وأضافت: "ابني فضّل في القاع حوالي 10 دقائق.. الحكام أخدوا بريك 7 دقايق وهو تحت المياه ومحدش حاسس".

وأشارت إلى أنه تم إخراجه دون أي تدخل طبي سريع، وأن سيارة الإسعاف لم يكن بداخلها طبيب، مؤكدة أنه وصل مستشفى دار الفؤاد متوفيًا.

أول رد من وزارة الشباب والرياضة

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، مع مراجعة الكود الطبي المعتمد داخل منشآت الوزارة.

وطالبت الوزارة الاتحاد المصري للسباحة بتقديم تقرير شامل وعاجل يتضمن جميع تفاصيل الحادث وإجراءات التنظيم داخل البطولة.

