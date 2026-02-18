أوسكار رويز عن جولة الصعيد: تطوير التحكيم المصري استثمار للمستقبل

أكد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بـ الاتحاد المصري لكرة القدم، أن جولته في محافظات الصعيد تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة التحكيم المصري، واستكمالًا للجولات التي أُقيمت في الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب جهود المحاضرين الفنيين في عدد من المحافظات الأخرى.

وقال رويز: "نعمل وفق رؤية واضحة تعتمد على اللامركزية والنزول إلى أرض الواقع. بدأنا في الإسكندرية وبورسعيد، واليوم نواصل العمل في محافظات الصعيد، لأن تطوير التحكيم لا يجب أن يقتصر على منطقة بعينها، بل يشمل كل أنحاء مصر".

وأضاف: "هدفنا هو تقييم الحكام ميدانيًا والوقوف على مستواهم الفني والبدني عن قرب، مع وضع برامج تدريبية مخصصة لكل حكم وفق احتياجاته. نحن لا نبحث فقط عن التطوير، بل عن صناعة جيل جديد من الحكام القادرين على تمثيل مصر قارياً ودولياً".

وأشار إلى أنه تم توزيع المحاضرين الفنيين على عدة محافظات لنقل أحدث التعديلات في قانون اللعبة وتوحيد معايير التقييم، مؤكدًا أن توحيد المعايير عنصر أساسي لنجاح المنظومة، مع تكثيف المحاضرات العملية والنظرية وإجراء اختبارات بدنية دقيقة لضمان الجاهزية الكاملة.

واختتم رويز تصريحاته قائلًا: "الصعيد يملك طاقات واعدة، ودورنا هو اكتشاف هذه المواهب ومنحها الفرصة الحقيقية، وتطوير التحكيم في كل شبر من مصر هو استثمار مباشر في مستقبل الكرة المصرية".