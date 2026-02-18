قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أصدرتها الحكومة مؤخرًا خطوة مهمة؛ لأنها تعكس اعتراف الحكومة بأن الشعب يريد حماية اجتماعية فعلية، وليست مجرد إعانة مؤقتة، موضحًا أن الفكرة الحقيقية وراء هذه الحزم ليست مجرد دعم أو إعانة، بل وضع سياسات تجعل المواطن لا يحتاج إلى الحماية إلا في حدود ضيقة جدًّا.

وأشار عيسى، خلال فيديو عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، إلى أن القرار الأخير كشف عن واقع يستدعي التأمل العميق دون مكابرة أو رغبة في التشكيك؛ إذ يظهر أن إدارة الدولة والحماية الاجتماعية تعكس حقيقة اقتصادية صعبة، مضيفًا أن قراءة الأرقام المتعلقة بهذه الحزمة تكشف أن المجتمع المصري في خطر اقتصادي رهيب، وأن الهدف الحقيقي يجب أن يكون الإصلاح والقراءة الواقعية للوضع الاقتصادي والاجتماعي؛ بما يتيح تحسين حياة المواطنين.

وأوضح الإعلامي أن الحكومة أصدرت قرارات بصرف 400 جنيه لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة في بطاقات التموين خلال شهرَي مارس وأبريل 2026 بمناسبة رمضان والعيد، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 8 مليارات جنيه.

وتابع عيسى بأن 5 ملايين و200 ألف أسرة مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ستتلقى 400 جنيه خلال نفس الفترة، بينما سيحصل 45 ألف مستفيد من معاش الطفل والرائدات الريفيات على 300 جنيه. وبذلك يصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى نحو 15 مليونًا و245 ألف أسرة؛ أي ما يعادل نحو 76 مليون مواطن.

وأكد الكاتب الصحفي أن المبالغ المخصصة، رغم ضخامة قيمتها الإجمالية، لا تكفي إلا لتغطية احتياجات محدودة؛ مثل: وجبة واحدة في الشهر أو فرخة للأسرة، موضحًا أن الحكومة تقدم هذه الإجراءات باعتبارها إنجازًا، في حين أن الواقع يظهر أنها مجرد حد أدنى من الحماية الاجتماعية.

وأضاف عيسى أن هذه الأموال ليست هدايا من الرئيس؛ بل قرارات وواجبات دستورية ومسؤوليات تقع على الدولة تجاه المواطنين.

وحذر عيسى من أن استمرار السياسات الحالية قد يؤدي إلى زيادة أعداد المحتاجين إلى الحماية الاجتماعية، لتصل إلى نحو 85 مليون مواطن في السنة المقبلة، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل؛ لزيادة الدخول وتحسين مستوى المعيشة، حتى لا تصل الحماية الاجتماعية إلى تغطية 3 أرباع الشعب المصري.

وشدد الإعلامي إبراهيم عيسى على أن القراءة الواقعية للأرقام تكشف أن نحو 76 مليون مواطن يحتاجون إلى الحماية الاجتماعية، وأن الوضع الحالي يتطلب انتباهًا شديدًا وتغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عاجل، مع مراعاة الدور المدني والاستثمار القطاعي؛ لضمان تحسين حياة المواطنين والحد من الفقر.

