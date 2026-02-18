"موسم كارثي على الزمالك".. بشير التابعي يطلق تصريحات نارية

"اتخاذ كل الإجراءات القانونية".. تحرك عاجل من الزمالك بعد الخروج من كأس مصر

أطلق بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، تصريحات قوية بشأن مصير الزمالك هذا الموسم.

وخلال ظهوره ببرنامج «نمبر وان» على قناة CBC، قال التابعي إن مستوى النادي الأهلي يشهد تراجعًا في الفترة الحالية، وكذلك الترجي التونسي، لكنه توقع تحسن أداء الأهلي قريبًا، مرجحًا فوزه في المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وأضاف أن الزمالك في مستواه الحالي لا يختلف كثيرًا عن أوتوهو الكونغولي، معتبرًا أنه لا يوجد فارق كبير بين الفريقين فنيًا.

وأشار التابعي إلى أن ضغط المباريات أثّر على استعداد الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، خاصة بعد خوض لقاء أمام كايزر تشيفز قبلها بثلاثة أيام فقط، ما انعكس على الجاهزية البدنية والفنية، مؤكدًا أن تذبذب الأداء جعل الخسارة أمرًا غير مفاجئ.

وشدد على صعوبة منافسة الزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بسبب نقص العناصر القادرة على تحمل ضغط المباريات، واصفًا الموسم الحالي بأنه "كارثي" للفريق، ومتوقعًا عدم تتويجه بأي بطولة، بل وإمكانية خروجه من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما انتقد إدارة النادي بسبب الموافقة على إقامة مباراة سيراميكا بعد يومين فقط من لقاء كايزر تشيفز وبدون حضور جماهيري، معتبرًا أن ذلك يعكس سوء إدارة للملف الكروي.

واختتم التابعي تصريحاته بالتأكيد على أن بيراميدز يتفوق فنيًا على الأهلي في الوقت الحالي.