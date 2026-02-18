مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

"موسم كارثي على الزمالك".. بشير التابعي يطلق تصريحات نارية

كتب : محمد خيري

02:33 م 18/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (4)
  • عرض 8 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (2)
  • عرض 8 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (3)
  • عرض 8 صورة
    الأهلي والزمالك
  • عرض 8 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (2)
  • عرض 8 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلق بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، تصريحات قوية بشأن مصير الزمالك هذا الموسم.

وخلال ظهوره ببرنامج «نمبر وان» على قناة CBC، قال التابعي إن مستوى النادي الأهلي يشهد تراجعًا في الفترة الحالية، وكذلك الترجي التونسي، لكنه توقع تحسن أداء الأهلي قريبًا، مرجحًا فوزه في المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وأضاف أن الزمالك في مستواه الحالي لا يختلف كثيرًا عن أوتوهو الكونغولي، معتبرًا أنه لا يوجد فارق كبير بين الفريقين فنيًا.

وأشار التابعي إلى أن ضغط المباريات أثّر على استعداد الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا، خاصة بعد خوض لقاء أمام كايزر تشيفز قبلها بثلاثة أيام فقط، ما انعكس على الجاهزية البدنية والفنية، مؤكدًا أن تذبذب الأداء جعل الخسارة أمرًا غير مفاجئ.

وشدد على صعوبة منافسة الزمالك على لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بسبب نقص العناصر القادرة على تحمل ضغط المباريات، واصفًا الموسم الحالي بأنه "كارثي" للفريق، ومتوقعًا عدم تتويجه بأي بطولة، بل وإمكانية خروجه من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما انتقد إدارة النادي بسبب الموافقة على إقامة مباراة سيراميكا بعد يومين فقط من لقاء كايزر تشيفز وبدون حضور جماهيري، معتبرًا أن ذلك يعكس سوء إدارة للملف الكروي.

واختتم التابعي تصريحاته بالتأكيد على أن بيراميدز يتفوق فنيًا على الأهلي في الوقت الحالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك بشير التابعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيات تطلق سيارتها Topolino كورالو الصغيرة بسعر يعادل 550 ألف جنيه.. صور
أخبار السيارات

فيات تطلق سيارتها Topolino كورالو الصغيرة بسعر يعادل 550 ألف جنيه.. صور
الحزن يخيم على زفتى.. مصرع عروسين داخل شقتهما بقرية "تفهنا العزب" في الغربية
أخبار المحافظات

الحزن يخيم على زفتى.. مصرع عروسين داخل شقتهما بقرية "تفهنا العزب" في الغربية
4 أبراج لا تستطيع مقاومة عزومات رمضان.. هل أنت منهم؟
رمضان ستايل

4 أبراج لا تستطيع مقاومة عزومات رمضان.. هل أنت منهم؟
إحالة متهمين للمحاكمة في واقعة مطاردة طفلي زينة بكلب داخل كمبوند بالشيخ
حوادث وقضايا

إحالة متهمين للمحاكمة في واقعة مطاردة طفلي زينة بكلب داخل كمبوند بالشيخ
خروج عربة من قطار بضائع عن القضبان في بني سويف
أخبار المحافظات

خروج عربة من قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة