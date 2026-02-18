مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

وزير الشباب والرياضة يستقبل الإمام علي جمعة.. ما السبب؟

كتب : محمد خيري

04:51 م 18/02/2026

وزير الرياضة مع علي جمعة

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بمقر الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، قدّم الإمام علي جمعة التهنئة لوزير الشباب والرياضة، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، ومؤكدًا دعم مؤسسة مصر الخير لجهود الوزارة في خدمة الشباب والنشء وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات.

وتناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المرتقبة، خاصة في مجالات دعم المبادرات الشبابية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الأنشطة الرياضية والمجتمعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ قيم الانتماء والعمل المجتمعي.

من جانبه، أكد الوزير حرص الوزارة على توسيع قاعدة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيدًا بالدور التنموي الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير في مختلف المحافظات، وبرامجها ومبادراتها الداعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وزير الرياضة علي جمعة جوهر نبيل أخبار الرياضة

