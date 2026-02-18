وزير الشباب والرياضة يستقبل الإمام علي جمعة.. ما السبب؟

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، فضيلة الإمام الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بمقر الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وخلال اللقاء، قدّم الإمام علي جمعة التهنئة لوزير الشباب والرياضة، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله، ومؤكدًا دعم مؤسسة مصر الخير لجهود الوزارة في خدمة الشباب والنشء وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات.

وتناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المرتقبة، خاصة في مجالات دعم المبادرات الشبابية، وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الأنشطة الرياضية والمجتمعية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وترسيخ قيم الانتماء والعمل المجتمعي.

من جانبه، أكد الوزير حرص الوزارة على توسيع قاعدة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، مشيدًا بالدور التنموي الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير في مختلف المحافظات، وبرامجها ومبادراتها الداعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.