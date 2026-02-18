"اتخاذ كل الإجراءات القانونية".. تحرك عاجل من الزمالك بعد الخروج من كأس مصر

أثار الإذاعي خالد الغندور الجدل بتعليق ناري بشأن الأوضاع المالية داخل النادي الأهلي، متسائلًا عن مدى سلامة النظام المالي في ظل استمرار دفع رواتب لمدربين ولاعبين بعد رحيلهم أو خروجهم من الحسابات الفنية.

وكتب الغندور عبر حسابه على "فيس بوك": "الأهلي يدفع لـ3 مدربين أجانب رواتبهم، واحد حالي و2 بعد الرحيل بالدولار: كولر وريبيرو".

وأضاف: "ويدفع لـ3 لاعبين بعد رحيلهم عقودهم بالدولار، الجزء الأكبر لرضا سليم، ولجراديشار، وأخيرًا أشرف داري راتبه بالكامل بعد خروجه من القائمة.. هل ده سيستم ونظام مالي سليم؟"