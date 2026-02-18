إعلان

الرئيس الإماراتي يلتقي السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام في قصر الشاطئ

كتب : محمود الطوخي

04:11 م 18/02/2026

الرئيس الإماراتي يلتقي السيناتور الأمريكي

استقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام، في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي.

ووفقا لما ذكره وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي التي تجمع الإمارات والولايات المتحدة، حيث أكد الجانبان الحرص المتبادل على تعزيز الشراكات الثنائية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتطرق الطرفان إلى التطورات الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالأمن والاستقرار الإقليميين، وسبل العمل المشترك لترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وحضر اللقاء نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

