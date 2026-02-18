مدرب أوتوهو الكونغولي: نعترف بأفضلية الزمالك ولكننا سنحاول بكل قوة

تحدث سيكو سيك، المدير الفني لفريق أوتوهو الكونغولي، عن المواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال سيكو سيك في تصريحات خاصة إن الزمالك "فريق رائع جدًا ويستحق الكثير من الاحترام، وظهر بشكل جيد في البطولة حتى الآن، وهو بالفعل مرشح للوصول إلى نصف النهائي".

وأضاف: "على الرغم من ترشيح الزمالك، إلا أن لدينا فرصة كبيرة أيضًا للصعود وتحقيق نتيجة إيجابية أمام هذا الفريق الرائع، وبالتأكيد سنحاول القيام بذلك".

وأشار المدرب إلى أن الأدوار الإقصائية لا تعرف الفرق الضعيفة، موضحًا: "في هذا المستوى من البطولة، الجميع في مستوى جيد، وكل المباريات ستكون صعبة".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رضاه عن أداء فريقه في دور المجموعات، وانتظاره مواجهة الزمالك في ربع النهائي بحماس كبير.

جدير بالذكر أن قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية أسفرت عن وقوع الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي، فيما سيخوض المصري البورسعيدي مباراة مهمة أمام شباب بلوزداد الجزائري.