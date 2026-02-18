أدرجت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قصة البطل خالد شوقي عبد العال"سائق العاشر"، ضمن مقرر اللغة العربية للصف الأول الإعدادي، تخليدًا لتضحيته التي أنقذت مدينة العاشر من رمضان من كارثة محققة.

وجاء ذلك تقديرًا لدوره البطولي، بعدما خاطر بحياته لإبعاد سيارة نقل وقود مشتعلة عن محطة بنزين، في لحظة حاسمة كان من الممكن أن تشهد انفجارًا ضخمًا يمتد إلى المناطق السكنية المجاورة، مخلّفًا خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات.

ووفقًا لرواية القصة الواردة بالكتاب المدرسي، فقد اندلع حريق مفاجئ نتيجة انفجار خزان سيارة نقل وقود بسبب ارتفاع درجة حرارته داخل محطة وقود، وكان من المحتمل أن تتحول المحطة إلى كتلة من النيران، إلا أن تدخل السائق حال دون وقوع الكارثة، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

نص القصة في الكتاب المدرسي

جاء في المقرر: «في مشهد بطولي نادر، بطله سائق شاحنة بسيط اسمه خالد شوقي عبد العال، ضحى البطل بحياته ليمنع كارثة كادت أن تلتهم مدينة العاشر من رمضان بأكملها... ورغم نجاحه في منع الكارثة، لم ينجُ من آثار الحريق؛ إذ لفظ أنفاسه الأخيرة شهيدًا للواجب والبطولة».

