وائل رياض يعلن قائمة منتخب 2007 استعدادًا لوديتي العراق

أعلن وائل رياض، المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب (مواليد 2007)، قائمة «الفراعنة الصغار» للمعسكر الذي ينطلق يوم 20 فبراير، استعدادًا لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية للشباب.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخب العراق للشباب خلال المعسكر المقام في مركز المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد وائل رياض أن وديتي العراق تمثلان فرصة مهمة للاحتكاك الدولي، وتجربة أكبر عدد من اللاعبين، والاستقرار على القوام الأساسي قبل انطلاق المشوار الرسمي في التصفيات، موجّهًا الشكر لاتحاد الكرة على توفير مباريات دولية ودعم المنتخب خلال المرحلة الحالية.

قائمة المنتخب (30 لاعبًا):

حراسة المرمى: إياد تامر – عمر عبد العزيز – مصطفى سامي

خط الدفاع: إياد مدحت – محمد عبد البصير – عبد الله بدير – حمزة الدجوي – نور أشرف – محمد عوض – ماهر خالد – يوسف شيكا – مهند الشامي

خط الوسط: محمد سمير كونتا – محمد عاطف – أحمد ياسر – مصطفى العارف – عبد الرحمن عادل – عمر ثروت – كريم أحمد – محمد حمد – أدهم كريم – عمر العزب – كريم جمعة – ياسين عاطف – محمود صلاح – أنس رشدي – إبراهيم عبد الفتاح

خط الهجوم: محمود حسن جمعة – أحمد محمد علي – محمود سلطان