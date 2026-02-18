يرى خبراء في سوق المال، خلال حديثهم مع "مصراوي"، أن طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية سيجذب شريحة جديدة من المستثمرين، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مؤكدين أن قطاع البنوك في مصر يحظى باهتمام وإقبال من المستثمرين، وأن الطرح سيمثل إضافة قوية للسوق، نظراً لكونه بنك من أكبر البنوك العاملة في القطاع.

وأشاروا إلى أن السوق متعطش لمثل هذه الطروحات، لما لها من دور في دفع البورصة المصرية نحو استدامة الأداء الإيجابي وتحقيق المزيد من المكاسب.

كان مصدر مسؤول قال لمصراوي قبل شهر إن البنك يخطط لطرح 30% من رأس مال بنك القاهرة في البورصة في يونيو المقبل حيث تم إجراء جولة ترويجية وأبدت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار رغبتهم في شراء حصص أقلية برأس مال البنك.

بنك القاهرة يعد ضمن برنامج الطروحات الحكومية التي تستهدف الدولة من خلاله التخارج من حصص مملوكة لها لصالح القطاع الخاص بهدف جذب نقد أجنبي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

جذب اهتمام المستثمرين

قال مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث المالية بشركة "أكيومن"، إن بنك القاهرة يعد بنكًا جاذبًا، وسيكون محل اهتمام المستثمرين، سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي والعربي، مؤكدًا أنه من أحد أكبر البنوك الحكومية.

وأوضح أن نتائج أعماله قوية، ولديه محفظة قروض كبيرة، فضلًا عن امتلاكه ودائع بأحجام ضخمة، كما أشار إلى أن البنك شهد أعمال تطوير كبيرة خلال الفترة الماضية، وتمت إعادة هيكلته وتحديثه.

وأكد أن طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية سيكون إضافة قوية للسوق، وخاصة للقطاع المصرفي، نظرًا لكونه كيانًا ضخمًا، في وقت يتعطش فيه السوق لمثل هذه الطروحات.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، إن طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية يأتي في وقت تسمح فيه حالة السوق بجذب عملاء جدد من خارج مصر، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وأضاف أن نجاح الطرح يتطلب تقييمًا مناسبًا وجذابًا، وأكد أنه إذا تم الطرح بتقييم متميز، فقد ينعكس ذلك إيجابًا، خاصة في ظل حجم البنك الكبير، وقيمة الطرح وجودته مؤكدا أن السوق يرحب بأي إضافات جديدة تعزز من عمقه وتزيد من جاذبيته.

وأكد حسام عيد، عضو مجلس إدارة كابيتال فايننشال، أن طرح بنك القاهرة سيجذب شريحة جديدة من المستثمرين، سواء أجانب أو عرب أو مصريين، أفراداً ومؤسسات، خاصًا لوجود نسبة كبيرة بتستثمر أموالها في قطاع البنوك في البورصة المصرية مثل البنك التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي، والذي يحظى بإقبال واسع من المستثمرين الأجانب، أفراداً ومؤسسات.

وأوضح عيد، أن قطاع البنوك في مصر يحظى باهتمام وإقبال كبيرين من المستثمرين، خاصًا من المؤسسات المالية الأجنبية، مرجعاً ذلك إلى قوة الأداء المالي للقطاع ومساهمته في دعم الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف أن طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية سينعكس إيجابياً على الأسواق المالية، وخاصة البورصة المصرية، ويدفعها نحو استدامة الأداء الإيجابي وتحقيق المزيد من المكاسب.

تأثير الطرح علي قطاع البنوك في البورصة

أوضح عيد، أن وجود بنك جديد بحجم ومكانة بنك القاهرة، كأحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي، سينعكس إيجابي على حركة التدفقات النقدية، حيث سيكون من أهم الأدوات الجاذبة لرؤوس الأموال المستثمرة، خاصة الأموال الأجنبية التابعة للمؤسسات الدولية، وهو ما سينعكس بدوره إيجاباً على القطاع وأدائه في البورصة المصرية، خاصًا عقب نجاح عملية الطرح.

وأشار إلى أن قطاع البنوك نجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وزادت مساهمته في دفع معدلات نمو الاقتصاد الكلي نحو الارتفاع، وذلك نتيجة عدة عوامل، من أبرزها ارتفاع العائد الخالي من المخاطر، مما أدى بالتبعية إلى زيادة تدفقات الأموال إلى الأوعية الادخارية في القطاع المصرفي.

وقد ساهم ذلك في ارتفاع حجم الاستثمارات في هذا القطاع، وانعكس إيجاباً على أدائه المالي خلال عامي 2024 و2025، مع حدوث طفرة ملحوظة في معدلات نمو القطاع بشكل عام، بحسب عضو مجلس إدارة كابيتال فايننشال.

