"بلاش تعيشوا في المظلومية".. تعليق ناري من شوبير على خروج الزمالك

كتب : محمد خيري

01:03 م 18/02/2026
    احتفال لاعبي الزمالك (3)
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (1)
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (2)
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (3)
    خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (3)
    احتفال لاعبي الزمالك (1)
    احتفال لاعبي الزمالك (4)
    خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا (5)

علّق الإعلامي أحمد شوبير على خروج نادي الزمالك من كأس مصر عقب الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ16.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي إنه تواصل مع عدد من الحكام بشأن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح سيراميكا، موضحًا أن الآراء جاءت متباينة، حيث رأى بعضهم أنها صحيحة، بينما اعتبر آخرون أنه لا توجد مخالفة، مشيرًا إلى أن ركلة الجزاء أُهدرت في النهاية، وكان من الممكن أن تمنح الزمالك دفعة معنوية.

وأضاف: "الزمالك خرج من بطولة الكأس، ولا يجب أن نستمر في الشكوى أو الحديث عن المؤامرات أو تحميل المسؤولية للآخرين. النادي الأهلي أيضًا خرج من الكأس أمام فريق وي، وتجاوز الأمر سريعًا دون جدل. الزمالك أمامه الكونفدرالية والدوري، وعليه أن يركز فيهما، وألا يعيش دور المظلومية".

وتابع شوبير أن سيراميكا فريق منظم ومحترم ولديه جهاز فني جيد، معتبرًا أنه من المرشحين للمنافسة على الدوري، مؤكدًا أن الإجهاد وضغط المباريات أمر يعاني منه الجميع، وليس مبررًا لتعليق الإخفاقات.

الزمالك أحمد شوبير فريق الزمالك نادي الزمالك خروج الزمالك سيراميكا كليوباترا

