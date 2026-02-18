إعلان

الهيئة الوطنية للإعلام: معاشات العاملين والإصلاح المالي على جدول الأولويات

كتب : أحمد العش

05:33 م 18/02/2026

لقاء المسلماني مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصا

استقبل الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ظهر اليوم الأربعاء، الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

أحمد المسلماني يستعرض رؤية تطوير ماسبيرو أمام الحكومة

وقال "المسلماني"، خلال اللقاء، إن تطوير ماسبيرو من أجل استعادة دوره المركزي في الإعلام والثقافة مصرياً وعربياً يمضي بخطي سريعة ومدروسة، وقد تشرفت اليوم بلقاء نائب رئيس الوزراء من أجل استعراض رؤية تطوير ماسبيرو مهنيًا وماليًا وإداريًا".

وتابع: "وقد احتلت معاشات ماسبيرو التي انتهت الهيئة الوطنية للإعلام من تسليم ملفاتها، وكذلك خريطة البرامج الجديدة ، وتعزيز الإعلام الوطني .. الأولوية في جدول النقاش".

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام قائلًا: "لقد قطعنا شوطًا كبيرًا في بلورة رؤيتنا لخارطة طريق ماسبيرو ، وسوف أقدم للحكومة ملفًا تفصيليًا الأسبوع المقبل.

الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني معاشات ماسبيرو نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسي

