أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أعرب فيه عن استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية التي قال إن الفريق تعرض لها مؤخرًا، مؤكدًا أن صمته خلال الفترة الماضية "لم يكن ضعفًا"، بل حرصًا على انتظام المسابقات المحلية وعدم التأثير عليها، رغم تكرار ما وصفه بالأخطاء ضد الفريق، إلى جانب ضغط المباريات في بطولات محلية وقارية.

وأشار البيان إلى أن مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من كأس مصر أُقيمت – بحسب وصف النادي – في ظل غياب العدالة وتكافؤ الفرص، رغم مطالبة الزمالك بتأجيلها كونه يمثل مصر في بطولة قارية. كما أكد البيان أن اللقاء شهد أخطاء تحكيمية واضحة، وجاء في أجواء سبقتها تصرفات اعتبرها النادي توحي بأن خسارة الفريق كانت متوقعة.

وتساءل الزمالك عن أسباب عدم الإعلان عن طاقم التحكيم قبل المباراة بوقت كافٍ، على غير المعتاد، حيث تم الكشف عنه بعد منتصف الليلة السابقة للقاء، كما طرح تساؤلات حول عدم تعيين طاقم تحكيم دولي لتقنية الفيديو.

وطالب مجلس الإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتحمل مسؤولياته، ومراجعة شريط المباراة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه طاقم التحكيم، وعدم إسناد أي مباريات مقبلة للزمالك إلى نفس الطاقم، مؤكدًا أنه سيتقدم بشكوى رسمية بهذا الشأن.

واختتم البيان بالتشديد على أن خسارة بطولة كان يحمل لقبها الموسم الماضي لن تمر دون تحرك، مؤكدًا أن النادي سيتخذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه وحقوق جماهيره، وأن حقوق الزمالك "لن تضيع هباءً".