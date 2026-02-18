مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

جليمت

- -
22:00

إنتر ميلان

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

"اتخاذ كل الإجراءات القانونية".. تحرك عاجل من الزمالك بعد الخروج من كأس مصر

كتب : محمد خيري

12:47 م 18/02/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (2)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (3)
  • عرض 13 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (3)
  • عرض 13 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (2)
  • عرض 13 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (1)
  • عرض 13 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك (4)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك
  • عرض 13 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 13 صورة
    634369506_1532638705537357_4676611696876012835_n_Easy-Resize.comشجمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 13 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 13 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين
  • عرض 13 صورة
    جمهور الزمالك يكرم رموزه السابقين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أعرب فيه عن استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية التي قال إن الفريق تعرض لها مؤخرًا، مؤكدًا أن صمته خلال الفترة الماضية "لم يكن ضعفًا"، بل حرصًا على انتظام المسابقات المحلية وعدم التأثير عليها، رغم تكرار ما وصفه بالأخطاء ضد الفريق، إلى جانب ضغط المباريات في بطولات محلية وقارية.

وأشار البيان إلى أن مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 من كأس مصر أُقيمت – بحسب وصف النادي – في ظل غياب العدالة وتكافؤ الفرص، رغم مطالبة الزمالك بتأجيلها كونه يمثل مصر في بطولة قارية. كما أكد البيان أن اللقاء شهد أخطاء تحكيمية واضحة، وجاء في أجواء سبقتها تصرفات اعتبرها النادي توحي بأن خسارة الفريق كانت متوقعة.

وتساءل الزمالك عن أسباب عدم الإعلان عن طاقم التحكيم قبل المباراة بوقت كافٍ، على غير المعتاد، حيث تم الكشف عنه بعد منتصف الليلة السابقة للقاء، كما طرح تساؤلات حول عدم تعيين طاقم تحكيم دولي لتقنية الفيديو.

وطالب مجلس الإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتحمل مسؤولياته، ومراجعة شريط المباراة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه طاقم التحكيم، وعدم إسناد أي مباريات مقبلة للزمالك إلى نفس الطاقم، مؤكدًا أنه سيتقدم بشكوى رسمية بهذا الشأن.

واختتم البيان بالتشديد على أن خسارة بطولة كان يحمل لقبها الموسم الماضي لن تمر دون تحرك، مؤكدًا أن النادي سيتخذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه وحقوق جماهيره، وأن حقوق الزمالك "لن تضيع هباءً".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك بيان الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أكسيوس: الهجوم الأمريكي على إيران قريب جدًا وسيؤدي لـ"حرب شاملة"
شئون عربية و دولية

أكسيوس: الهجوم الأمريكي على إيران قريب جدًا وسيؤدي لـ"حرب شاملة"
بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره
حوادث وقضايا

بعد زواج دام 7 سنوات.. "عبير" تطلب خلع زوجها بسبب تواصله مع زوجة مديره
"البحوث الفلكية" ينفي وجود خلاف مع مفتي الجمهورية حول استطلاع هلال رمضان
أخبار مصر

"البحوث الفلكية" ينفي وجود خلاف مع مفتي الجمهورية حول استطلاع هلال رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء
الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان
أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يهنئ المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم جدل منح طلاب المدارس إجازة رسمية الأربعاء والخميس
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة