كشف مصطفى عبد الرحيم لاعب نادي الإعلاميين السابق، كواليس الإصابة التي تعرض لها، بسبب أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، في إحدى المباريات الودية.

وقال عبد الرحيم خلال حوار أجراه مع مصراوي: "كل ما يثار بشأن حصولي على مبالغ مالية، بعد تعرض للإصابة بالرباط الصليبي، بعد تدخل قوي من أحمد حسام ميدو، هو أمر غير صحيح".

وأضاف: "ميدو اكتفى بدفع مبلغ 3700 تكلفة العملية فقط، من أجرى لي العملية ليس دكتور متخصص في مثل هذه الإصابات ولكن من أجرى هذه العملية، هو الدكتور أحمد ماجد تخصص إصابات ملاعب فقط".

وتابع: "الإصابة التي تعرضت لها من ميدو، تعد هى الإصابة الأشهر في مصر والوطن العربي، تعبت فيها جدا وكمان اتظلمت جامد، كان نفسي أخرج وأتكلم وأكذب كل اللي بيتكلم عن حصولي على مبالغ مالية، من بعض الأشخاص عقب الإصابة".

وواصل: "في ناس اتكلمت وقالت أني حصلت من أحمد حسام ميدو، على مبلغ مالي خمسة ملايين جنيه، ناس قالت أني سافرت ألمانيا علشان أتعالج وده كله كلام مش صح ولو أنا بتاجر بإصابتي مكنش ده بقى حالي".

واختتم عبد الرحيم تصريحاته:"كنت أنتظر فقط كلمة اعتذار من أحمد حسام ميدو مش أكتر، وهذا أمر كان يكفي لشعوري بالتقدير فقط".