"فاكرينك دايمًا".. قفشة يوجه رسالة للراحل أحمد رفعت والجماهير المصرية

وجه محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الثاني، رسالة للجماهير المصرية عقب التعادل مع منتخب الكويت في الجولة الأولى ببطولة كأس العرب.

كما وجه قفشة رسالة للاعب الراحل أحمد رفعت، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام":" ربنا يرحمك يااخويا و فاكرينك ديمًا يا رفعت".

وتابع: "الحمد لله علي ماتش امبارح كان نفسي نكسب ونفرحكم بس ان شاء الله اللي نتعب ونعمل كل حاجه علشان نكسب الماتش الجاي".

موعد مباراة مصر والامارات في كأس العرب

وكان منتخب مصر قد تعادل بهدف نظيف مع الكويت في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يلتقي مع منتخب الإمارات يوم السبت المقبل الموافق 6 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

