توج بالميدالية الذهبية قبل 6 أيام من وفاته.. من هو السباح يوسف محمد؟

توفي يوسف محمد، سبّاح نادي الزهور، مساء أمس الثلاثاء، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 عامًا، إثر تعرضه لحالة إغماء.

وحصل مصراوي على صورة من التقرير الطبي، الذي كشف اللحظات الأخيرة في حياة يوسف محمد، وذلك بعد توقّف قلبه 4 مرات.

وأشار التقرير إلى أن يوسف محمد وصل إلى المستشفى في تمام الساعة 6:10 مساءً، يعاني من توقّف بعضلة القلب وعدم التنفس قبل الوصول إلى المستشفى، وتم البدء فورًا بمحاولات لإنعاش القلب الرئوي.

وأضاف: "حيث وجدنا عدم انتظام بكهربائية القلب (ventricular fibrillation) ارتجاف بطيني، ثم توقّفت عضلة القلب مرة أخرى، فتم عمل 3 صدمات كهربائية لاسترداد انقباض عضلة القلب، وفي أثناء ذلك تم تركيب أنبوبة حنجرية ووضع الطفل على جهاز التنفس الصناعي الكامل، وتم إعطاء الأدرينالين بالتنقيط الوريدي مع سحب التحاليل الآتية: صورة دم كاملة وغازات دم".

واختتم التقرير الطبي: "وتم نقله إلى العناية المركزة، ولكن توقّفت عضلة القلب للمرة الرابعة بعد نقله للعناية المركزة، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي ولم تستجب الحالة، وحدثت الوفاة يوم 2025/12/2 الساعة 10:00 مساءً".

