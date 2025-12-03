توج بالميدالية الذهبية قبل 6 أيام من وفاته.. من هو السباح يوسف محمد؟

أبدى أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، غضبه الشديد من تصريحات البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق، بعد قرار إقالته وعدم حصوله على كامل مستحقاته.

قال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية على قناة "إم بي سي مصر": "يانيك فيريرا رجل سيئ جدًا، لماذا لم يقل الفنيات التي أخطأ فيها؟ ولماذا ارتضى ما حدث له؟ ولماذا استمر؟ ولماذا لم يقل ذلك عندما كان متواجدًا في النادي؟".

وأكمل: "على مجلس إدارة الزمالك استدعاء جون إدوارد، المدير الرياضي، وأن يتم تحليل ما قاله يانيك فيريرا، كما يتم توجيه الأسئلة لجون إدوارد عما أُثير في ذلك الأمر، ولم نقم بذلك في مجلس الإدارة حتى الآن".

وتابع: "الأزمة كانت أول أمس فقط، كما أن هناك مشرفين على قطاع كرة القدم مع جون إدوارد. وقمت بتحليل حديث فيريرا، كشخص أفهم كرة القدم، ووجدت أنه تحدث في 21 ملفًا، وتحدث في أمور جيدة وأخرى سيئة".

وأوضح: "كما قمت بتحليل منشور أيمن الرمادي، المدير الفني الأسبق للزمالك، عبر موقع فيسبوك، وأرى أن فيريرا لم يقل شيئًا صحيحًا في التصريحات التي أدلى بها، لقد أخطأ.. أيمن الرمادي رد عليه بأنه عندما كان يحدث ذلك معه كان يتخذ موقفًا".

واختتم تصريحاته: "هل المدرب خوان أوسوريو قُطع في الزمالك؟ لا، لأنه حدثت معه تسوية مالية، وحدث التزام مالي من جانب النادي.. أما فيريرا فخرج ليتحدث لأنه لم يحصل على مستحقاته".